Orban, despre romanii plecati la munca in strainatate: Exista si cazuri cand statul nu poate interveni in relatia angajat-angajator

"In prezent, exista doua forme pentru romanii care pleaca la munca in strainantate, fie prin agentiile de plasare a fortei de munca care sunt acreditate la Ministerul Muncii. In acest sens, dupa cum stiti, Ministerul Transporturilor a emis deja un ordin special pentru asigurarea transportului cetatatenilor romani atat in interiorul tarii, cat si in afara. Trebuie sa intelegem un lucru: Romania e tara membra a UE. Exista libertate de miscare, precum si posibilitatea de a decide sa lucreze in alta tara.

A doua forma de deplasare asupra careia nu avem cum interveni este relatia dintre angajator si oamenii care au mai muncit acolo in trecut, care mai vin cu rude, prieteni, atunci cand este oferta (de forta de munca- n.r.)", a explicat seful Executivului.

El a precizat ca autoritatile romane au recomandat ca atunci cand oamenii iau decizia sa plece sa munceasca in strainatate sa fie siguri ca au un contract de munca clar, care le garanteaza venituri, cazare, mijloace de protectie si sa nu fie pusi in situatii neprevazute.

"In cadrul reglementarii la nivel european, facem demersuri pentru a asigura protejarea drepturi cetatenilor romani, dar in multe cazuri nu am putut interevni. Incercam sa perfectionam cadrul. Vedem daca putem emite o reglementare suplimentara pentru a ne asigura ca toate contractele de munca sunt conforme", a mai spus Orban.