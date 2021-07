Furtuna a ridicat nisipul până la o sută de metri înălțime.

Vizibilitatea a fost aproape de zero, iar circulaţia pe şosele a fost dată peste cap. Oamenii au fost sfătuiți de autorități să stea în case.

Totuși, câțiva au reușit să surprindă imagini cu valul de nisip care a venit ca un tsunami peste clădiri. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma fenomemului extrem.

A massive sandstorm engulfs a city in northwest China on Sunday, turning the sky yellow and severely reducing visibility within minutes. pic.twitter.com/fd7uY7RCIV