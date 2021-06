Potrivit ministerului Educației, opționalul de „Educație pentru sănătate”, unde se studiază despre reproducere și familie, este urmat, pe hârtie, de puțin peste 148.500 de elevi, ceea ce reprezintă aproximativ 4% din numărul total al acestora.



Astfel, potrivit datele transmise HotNews.ro de Ministerul Educației, opționalul "Educație pentru sănătate", introdus în 2004, este urmat în 2240 de școli din România. Dintre acestea, 1294 sunt din mediul rural și 946 din mediul urban.

În total, vorbim despre 148.562 de elevi care urmează acest opțional, 64.308 dintre ei fiind din mediul rural și 84.254 din mediul urban.

Potrivit programei școlare aferente acestui curs opțional care se poate face din clasa I până în clasa a XII-a, una dintre componente este legată de elemente de educație sexuală, mai exact „Sănătatea reproducerii și a familiei”.

Ce prevede programa Educație pentru sănătate la capitolul "Sănătatea reproducerii și familiei"

Clasele I-II



SĂNĂTATEA REPRODUCERII ŞI A FAMILIEI

7.1. Eu şi familia mea. Roluri in familie

7.2. Diferenţele ntre fată / băiat (relaţii sociale)



Clasele III-IV



SĂNĂTATEA REPRODUCERII ŞI A FAMILIEI

7.1. Percepţii reciproce ale băieţilor şi fetelor

7.2. Modificări corporale la pubertate

7.3. Cum am apărut eu pe lume?



Clasele V-VI



SĂNĂTATEA REPRODUCERII ŞI A FAMILIEI

7.1. Sentimentului de iubire faţă de cei apropiaţi şi a ataşamentului faţă de familie

7.2. Prietenia şi iubirea: factorii care influenţează deciziile de implicare/neimplicare în relaţii interpersonale



Clasele VII-VIII



SĂNĂTATEA REPRODUCERII ŞI A FAMILIEI

5.1. Ceasul organismului feminin, ceasul organismului masculin

5.2. Comportament sexual responsabil: atitudini faţă de debutul vieţii sexuale

5.3. Mituri legate de sexualizare/comportament sexual (reacţii comportamentale faţă manifestările

anatomo-fiziologice ale pubertăţii)

5.4. Infecţii cu transmitere sexuală - comportamente cu risc în transmiterea HIV/SIDA

5.5. Planuri de viaţă: familie, relaţii sociale, impactul vieţii sexuale asupra viitorului

5.6. Concepţia şi sarcina-riscurile sarcinii în pubertate şi adolescenţă pentru mamă şi copil

5.7. Sarcina nedorită şi avortul - servicii sociale: planificare familială, consiliere

5.8. Violenţă în sexualitate, abuzul sexual



Clasele IX-X



SĂNĂTATEA REPRODUCERII ŞI A FAMILIEI

6.1. Comportament sexual-valori, toleranţă, normalitate şi devianţă

6.2. Planificarea familială. Concepţie, contracepţie

6.3. Comunicare şi responsabilitate în relaţia de cuplu.

6.4. Parentalitate-avort, abandon, pruncucidere.

6.5. Consilierea pre şi post-testare HIV/SIDA



Clasele XI-XII



SĂNĂTATEA REPRODUCERII ŞI A FAMILIEI



6.1. Disfuncţii sexuale la femeie şi bărbat

6.2. Diagnoza prenatală

6.3. Identitate şi orientare sexuală

6.4. Legislaţia privitoare la sexualitate

6.5. Pornografia şi prostituţia

Joi seara, Sorin Cîmpeanu afirma că este nevoie de educație sexuală pentru copii, dar și de educație parentală. Ministrul este, practic, un sustinător al introducerii educației sexuale în programa școlară, spunând că este, de asemenea, nevoie de educație parentală.

„O învățătoare din Sibiu mi-a spus cum se întâmplă lucrurile în acel mediu. Mai toți elevii pe care-i are, dorm în aceeași cameră cu toți frații și părinții, unde se întâmplă toate lucrurile. Acolo avem mame extrem de tinere. E o lipsă de educație sexuală în rândul părinților și copiilor. E nevoie de educație sexuală", a declarat Cîmpeanu, joi seara, la un post TV.

„Programa pentru educație sanitară are toate lucrurile necesare. Când am ajuns la clasa a 11-a, am zis „wow, are totul!”, dar este doar disciplină opțională, care nu sunt sigur că se face în toate școlile, de către profesori care să aibă abilitatea de a explica. Este nevoie și de educație parentală”, a mai spus ministrul.