Anterior, aceasta anunţase că de la începerea războiului contra Hamas a atacat peste 12.000 de ţinte din Fâşia Gaza.

Alți doi cetățeni români, printre ostaticii luați de teroriștii Hamas - ANUNȚUL MAE

Intrat joi în a 27-a zi, războiul dintre Israel şi mişcarea palestiniană Hamas a fost declanşat de atacul terorist de o amploare şi cruzime fără precedent lansat în 7 octombrie de Hamas asupra sudului Israelului. Atacul s-a soldat cu moartea a peste 1.400 de persoane, majoritatea civili, potrivit Agerpres.

IDF forces of the elite Yahalom combat engineering unit have been working to demolish Hamas tunnels discovered during ground operations in the Gaza Strip. The military publishes videos showing tunnels being found and destroyed. pic.twitter.com/I7i41NW2rZ