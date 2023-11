Camera de bord a unei mașini care circula pe Autostrada 4 din Israel a surprins momentul în care a rachetă a căzut printre autovehiculele aflate în mers.

Imaginile au fost distribuite de Emanuel Fabian, corespondent de război al publicației Times of Israel.

Incidentul a avut loc pe 31 octombrie, lângă orașul Ashdod.

Potrivit imaginilor, o explozie puternică s-a produs între patru mașini, iar ultima dintre acestea intră direct în norul de fum și flăcări al deflagrației.

Mașina care avea camera de bord pornită se oprește lângă parapetul care delimitează sensurile de circulație, apoi se pune în mișcare încet.

Pe carosabil se văd resturi care ar putea proveni de la racheta căzută.

Potrivit serviciilor de urgență, trei persoane au fost rănite ușor de cioburi de sticlă.

Dashcam footage shows a rocket impact on the Route 4 highway near Ashdod yesterday. Three people were lightly hurt. pic.twitter.com/u7m950Hy8L