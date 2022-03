Ministrul de externe Mevlut Cavusoglu a ajuns la Moscova și s-a întâlnit cu omologul său rus - Serghei Lavrov.

Șeful diplomației ruse a anunțat cu această ocazie că Rusia este gata să continue negocierile în format trilateral - la nivel de miniștri de externe, anunță Nexta.

La rândul lui, Cavusoglu a afirmat că Turcia că este gata să găzduiască și să organizeze o întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.

