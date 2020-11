OMS, raport terifiant: la fiecare 17 secunde, un european moare de COVID-19

Directorul regional al OMS pentru Europa, Hans Kluge, a transmis, joi, mesajul tragic: "Europa reprezinta 28% din cazurile globale si 26% din decese cumulative in regiune. Saptamana trecuta, acest continent a inregistrat peste 29.000 de noi decese din cauza Covid-19. Aceasta inseamna ca o persoana care moare la fiecare 17 secunde."

Doar in ultima saptamana, decesele au crescut cu 18%, a adaugat oficialul OMS, potrivit RFI Romania.

Conform sursei citate, totusi, exista cateva semne promitatoare ca actiunile pe care guvernele le-au intreprins pentru a incerca stoparea raspandirii virusului ar functiona.

In plus, numarul cazurilor saptamanale de coronavirus in Europa a scazut saptamana trecuta, pentru prima data in trei luni.