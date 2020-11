OMS: Omenirea își face singură rău prin episoadele de ”amnezie” în care alege să ignore pericolul generat de viruși

”Am văzut amnezia care pare să coboare asupra lumii după un eveniment traumatic, iar acest lucru este de înţeles”, a subliniat Ryan, într-un briefing de presă la Geneva.

”Dar, dacă o vom face din nou, aşa cum am făcut după SARS, aşa cum am făcut după H5N1, aşa cum am făcut după pandemia de H1N1, dacă vom continua să ignorăm realităţile a ceea ce patogeni noi şi periculoşi pot face civilizaţiei noastre, atunci este probabil că vom trăi din nou acelaşi lucru sau chiar mai rău în timpul vieţilor noastre”, a avertizat reprezentantul OMS, citat de Agerpres.

Directorul Programului pentru urgenţe sanitare al Organizației a criticat și statele dezvoltate pentru modul în care percep sistemul de sănătate și înțeleg să îl susțină. Acesta a subliniat că omenirea plătește acum prețul faptului că acest domeniu a fost tratat ca niște ”linii aeriene low-cost”.

”În nord, din cauza modelului de costuri pentru sistemele de sănătate, noi ne-am proiectat sistemele de sănătate să fie livrate la eficienţă de 95%, 98%, 100%. Este aproape ca un model de companie aeriană low-cost pentru furnizarea de servicii de sănătate. Ei bine, acum plătim un preţ pentru aceasta, neavând capacitate suplimentară în sistem - considerând sănătatea ca pe un centru de costuri, considerând sănătatea ca pe o scurgere de resurse pe seama dezvoltării, ca trăgând înapoi economia, şi trebuie să regândim ce înseamnă aceasta”, a subliniat Ryan.

La nivel mondial, actuala pandemie a provocat deja peste 1,47 milioane de decese. Din totalul persoanelor testate pozitiv, respectiv 63,4 milioane, 43,8 milioane au fost declarate vindecate.