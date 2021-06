Noua denumire, cu literele greceşti, va fi folosită atât la variantele de îngrijorare (VOC), cât şi la variantele de interes (VOI).

OMS a spus că a luat această decizie pentru a simplifica discuţiile, dar şi pentru a ajuta la înlăturarea stigmatizării din cauza numelor. ului numelor. Guvernul indian a fost cel ce a criticat, în luna mai, denumirea variantei B.1.617.2 - descoperită în ţară, în octombrie 2020 - ca „variantă indiană”, deşi OMS nu a etichetat-o vreodată oficial aşa.

Varianta descoperită în Regat este etichetată drept Alpha, cea în Africa de Sud - Beta, iar cea în India - Delta. Noile denumiri pot fi consultate AICI

„Nicio ţară nu ar trebui să fie stigmatizată pentru detectarea şi raportarea variantelor”, a scris pe Twitter conducătorul tehnic al OMS pentru Covid-19, Maria Van Kerkhove. Ea a solicitat, de asemenea, „supravegherea masivă” a variantelor şi schimbul de date ştiinţifice pentru a contribui la stoparea răspândirii.

The labels do not replace existing scientific names, which convey important scientific information & will continue to be used in research. The naming system aims to prevent calling #COVID19 variants by the places where they are detected, which is stigmatizing & discriminatory. pic.twitter.com/MwWGGMXPjn