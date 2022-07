La sosirea la Casa Albă, Olena Zelenska a fost așteptată cu flori de președintele american.

Joe Biden, cu flori în mână, şi Prima Doamnă Jill Biden au primit-o marţi la Casa Albă pe Olena Zelenska, într-o vizită înainte de discursul acesteia de miercuri în faţa Congresului.

Olena Zelenska, soţia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a îmbrăţişat-o pe Jill Biden şi a primit florile de la preşedinte.

Ulterior, cele două femei şi delegaţii din ambele ţări au participat la o întâlnire în Salonul Albastru al Casei Albe.

