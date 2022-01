"Aceste centre sunt foarte importante si va permit sa aveti acces la acele antivirale minune [cand vor apare] in timp util. Introducerea lor e cea mai importanta masura luata fata de valurile precedente mai ales ca am renuntat aprope complet la masurile preventive.

In postarea citata, acesta vorbeste si despre administrarea antiviralelor, prcizand ca "toate antiviralele sunt eficiente doar in perioada in care virusul se multiplica rapid in organism".

"La fel ca vaccinul, rolul lor este sa previna formele grave de boala, deci trebuie administrate tot preventiv ca vaccinul insa cat mai repede dupa infectare", spune epidemiologul.