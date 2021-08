Afirmatia ca Delta nu e in raspandire comunitara national la o medie de peste 500 de cazuri noi pe zi si o timp de dublare de 11 zile inseamna ca CNSCBT nu considera ca pandemia este in stadiul de raspandire comunitara nationala si prin urmare ca valul 4 nu a debutat.

Aceasta concluzie evident eronata poate explica si absenta oricaror masuri de preventie in aceasta perioada in care TOATE judetele din Romania au intrat in valul 4 si se afla in crestere intens accelerata”, a mai scris Jurma.