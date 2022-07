„Maine (marti, n.r.) vom inregistra in jur de 6,000 de cazuri iar media acestei saptamani va ramane in jurul acestei valori, usor sub media de 6,300 de cazuri prognozata saptamana trecuta”, a anunțat Octavian Jurma, într-o prognoză a evoluției epidemice în valul 6 Omicron. Ultima oară când au fost raportate aproape 6.000 de cazuri a fost în primăvara acestui an, la 3 martie 2022 fiind înregistrate 5953 de noi cazuri COVID-19.

În același timp, Octavian Jurma spune că datele oficiale ale pandemiei arată că săptămâna trecută a adus primele semne de încetinire a valului 6-Omicron-BA5 și că este posibil să se mențină un număr mai mic de 10 mii de noi cazuri până în august, când ar putea fi înregistrat vârful valului 6 în România, după care va urma platoul și faza descendentă a epidemiei.

„Saptamana trecuta a adus primele semne de incetinire a valului 6-Omicron-BA5, conform datelor oficiale.

Astfel numarul de cazuri noi a crescut cu 60%, cu 30% mai lent mai lent decat in saptamana precedenta. De asemenea a scazut si viteza de crestere a mediei internarilor atat in randul adultilor cat si al copiilor. Chiar si asa, viteza de crestere a internarilor in randul copiilor ramane la valori mai ridicate dacat in randul adultilor, trend care sper sa se inverseze de saptamana viitoare.

Vestea buna este ca, daca acceleratia continua sa scada, e posibil sa ne mentinem sub 10,000 de cazuri pana in luna august cand ne putem astepta la un varf al valului 6 si la intrarea in platou sau faza descendenta.

In grafic aveti istoricul acceleratiei pandemice de la debutul pandemiei. Din aceasta perspectiva se observa o simetrie suprinzatoare a valurilor.

Astfel in 2020 am avut un debut al valului 2 tot in luna iunie in urma suspendarii legii carantinei. Acesta faza de crestere a durat 8 saptamani si a fost urmata de un platou in luna august si o revenire intr-o noua faza de crestere de 8 saptamani in luna septembrie dupa deschiderea scolilor. In total valul 2 din 2020 a avut 16 saptamani de crestere accelerata separate de un platou de 7 saptamani.

In 2021 valul de vara a debutat in iulie, la 16 saptamani dupa valul 3 Alpha si faza ascendenta a durat 15 saptamani.

Desi valul 5 Omicron-BA1 a produs de aprope 4x mai multe cazuri decat valul 3-Alpha, durata fazei ascendente este tot de 6 saptamani pentru ambele valuri de iarna.

Daca scadem cele 2 saptamani de cretere produse de BA2 in martie, valul 6 Omicron-BA5 de vara debuteaza tot la 16 saptamani de valul de iarna ca in 2021.

Poate fi doar o coincidenta, insa daca exista o corelatie ne putem astepta sa avem si in acest final de an tot 16 saptamani de crestere in total. Aceste saptamani pot fi cumulate intr-un singur val ca in 2021 sau in doua faze/valuri succesive ca in 2020.

Asadar cel mai optimist scenariu acum este platou sau faza descendenta in august urmata de o noua faza de crestere in septembrie/octombrie.

Este probabil ca numarul de spitalizari si decese sa fie mai aproape de valorile din valul 5-Omicron-BA1/2 decat cele din valul 4-Delta, deci situatia va fi dificila dar gestionabila in spitale cel putin pana in toamna.