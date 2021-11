Medicul și cercetătorul Octavian Jurma critică decizia redeschiderii școlilor fără reguli clare pentu a împiedica accelerarea infectărilor în următoarele săptămâni, la fel cum s-a întâmplat după desființarea pragului de incidență de 6 la mie de la sfârșitul lunii septembrie. Acesta spune că alegerea criteriului de 60% vaccinare pentru personalul unei școli nu reprezintă o garanție pentu absența focarelor din școli, pentru că efectul epidemiologic al măsurii este „infim”. Potrivit datelor oficiale, la o lună de la începerea școlii, erau raportate deja peste 16.000 de cazuri COVID-19 și de trei ori mai puține în rândul angajaților din învățământ, puțin peste 5.000 de cazuri. Din păcate, în această perioadă au murit mai mulți adolescenți și tineri și cadre didactice, din cauza COVID-19.

„Nu pot sa exprim in cuvinte ce sentiment imi lasa aceasta decizie...

Sute de copii in spitale, zeci de copii la ATI, sute de orfani. Zeci de profesori morti, sute de profesori si mii de parinti schiloditi de boala. Acesta e pretul scolii deschise indiferent de gravitatea situatiei epidemiologice doar ca sa nu inchidem nimic in jurul scolilor.

Aruncand acest criteriu, perfect arbitrar, de "60% dintre profesori si personal vaccinati" doar ca pretext pentru a ignora situatia epidemiologica, Presedintele arunca securea razboiului in sanul societatii civile de parca nu am fi suficient de divizati. (...)

Probabil a fost mutilata propunerea ca scolile sa se deschida in functie de rata de vaccinare din localitatea respectiva + incidenta sub 3 la mie + certificat verde la intrarea in scoli pentru toti (elevi + profesori) + o carantina pentru toti pana coboram sub 3 la mie + certificat verde pentru toti dupa 3 la mie”, susține Octavian Jurma.