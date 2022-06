"Am depus candidatura pentru preşedinţia USR PLUS, în competiţia internă a partidului. 'USR e vocea tuturor!' Candidez pentru funcţia de preşedinte al USR PLUS pentru că membrii au dreptul să-şi exprime liber părerile, să fie înţeleşi şi susţinuţi. Candidez pentru că cetăţenii români au votat ca să-i reprezentăm, necondiţionat, indiferent de cât de greu ne este. Asta vom face", este mesajul postat de Berceanu, pe Facebook.

Anterior, respectiv pe 21 mai, preşedintele interimar al USR, Cătălin Drulă, şi-a anunţat candidatura la conducerea formaţiunii, afirmând că livrează rezultate concrete, "nu bla-bla steril", iar partidul are nevoie de organizare şi "o mână hotărâtă pe volan".

"Am demonstrat că sunt omul faptelor. Livrez rezultate concrete, nu bla-bla steril. Vorbesc deschis, critic des și laud la fel. Și mereu o fac sincer și fără ocolișuri. Cred că USR are nevoie de organizare, energie și o mână hotărâtă pe volan. Și că sunt persoana potrivită pentru asta.

USR este acum cel mai mare partid de opoziție. Singurul partid liberal din România. Dar lupta pentru destinul României va fi una grea. Suntem noi și colosul PSD-PNL. Și în joc este modernizarea țării noastre.

În acești ani am învățat că politica este un joc de echipă. Vedetismul și politica pe persoană fizică nu produc rezultate durabile. Puterea unui partid de a schimba societatea vine din organizare. Iar democrația nu poate funcționa fără încredere, respect și delegare.

Le-am cerut colegilor mei să-mi acorde încrederea de a fi liderul acestei construcții frumoase, ce poartă numele USR.

Și vreau să explic ce înseamnă pentru mine leadership: înseamnă să-ți pese. Să crezi în ce faci. Să fii sincer cu tine și cu cei care ți-au dat încrederea. Să nu te ferești de responsabilitate și să nu abdici. Să conduci. Volanul e acolo, trebuie doar să vrei să pui mâna pe el și să-ți pese de pasageri”, a afirmat Drulă.

Reamintim că primul tur al alegerilor pentru preşedinţia USR se va desfăşura în perioada 6-10 iulie, turul al doilea între 11 şi 15 iulie. Congresul online de validare a alegerilor va avea loc o zi mai târziu, respectiv pe 16 iulie.

Alegerile de la vârful vin după ce Dacian Cioloș și-a dat demisia din partid, în luna mai. În mesajul transmis la momentul anunțării demisiei, Cioloș preciza că "actuală conducere a USR a îndepărtat partidul treptat, dar sigur de valorile și promisiunile cu care noi, eurodeputații aleși pe lista Alianței 2020 USR PLUS, am cerut și obținut votul a 2 milioane de cetățeni români în campania electorală din 2019".