Forțele armate ucrainene au început să folosească obuzierele Panzerhaubitze 2000 primite din Germania și Olanda pentru a lupta împotriva Rusiei.

Jurnalistul german Paul Ronzheimer de la publicația Bild a filmat, în premieră, unul din obuzierele Panzerhaubitze 2000, aflat într-o poziție din estul Ucrainei, ce nu este dezvăluită.

Obuzierele stau ascunse în poziții secrete pădurile din estul Ucrainei, fiind camuflate cu crengi.

And here is footage from the concealed position; Ukrainian forces and media have to be extremely careful not to reveal the location, as Russian forces constantly try to find and destroy UA artillery with counter-battery fire (and vice-versa).pic.twitter.com/ISgM7bOrxb