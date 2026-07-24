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Politica· 1 min citire
Oana Țoiu, reacție după doborârea dronei în județul Buzău: „Prima dată când o dronă este interceptată și distrusă în spațiul aerian național”
Oana Toiu
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a reacționat după ce un pilot român aflat la bordul unui avion F-16 a doborât o dronă care intrase fără autorizație în spațiul aerian al României. Incidentul s-a produs la ora 11:02, deasupra unei zone nepopulate din județul Buzău.
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