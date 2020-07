Oana Pellea: Respectă normele indicate de specialiști. DE CE NU AI FACE ASTA???

"Virusul e virus. Pandemia pandemie. Prostia prostie. Ticăloșia ticăloșie. Acum suferim NU atât din pricina virusului. Oamenii responsabili suferă acum din pricina ticăloșilor, proștilor, iresponsabililor, “deștepților care le știu pe toate”, politicienilor ce vor un vot in plus...

Eu nu știu nimic...decăt ca OMENIREA se află intr o PANDEMIE recunoscutâ la nivel global!

In rest sunt speculații!

Poartă mască, spală te pe mâini, păstrează distanța. Respectă normele indicate de specialiști.

DE CE NU AI FACE ASTA??? Ce argument ai să nu respecți normele?

Ești mai deștept decât majoritatea populației globului?

Eu...nu!" a scris Oana Pellea într-o postare pe rețelele de socializare.