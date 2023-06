Totul s-a întâmplat în timp ce aceasta se juca cu o mătură și, pentru că nu o fascina suficient, veverița a născocit un plan si s-a așezat sub coada măturii. Iar, într-un stil dramatic, veverița a stat nemișcată, cu capul plecat pe podea.

Imaginile au ajuns virale pe internet, iar unii au comentat că rozătoarea merită un Oscar.

The cutest video today! 🥹

This flying squirrel 🐿️ tried to fake his death while staging the crime scene! 😂💀 Must watch! 🔥😆 pic.twitter.com/Q5zVEKT2KU