Un comentator de la Primul Canal al televiziunii ruse a făcut cea mai recentă amenințare nucleară, spunând că ar trebui să fie lansate rachete în SUA și Marea Britanie. Comentariul a venit în timp ce soarta centralei nucleare Zaporojie era discutată într-o emisiunea.

„Dacă, Doamne ferește, centrala nucleară Zaporojie este avariată și are loc un dezastru, 2 rachete vor ateriza instantaneu în centrele voastre de decizie, una la Washington și alta la Londra”, a afirmat moderatorul Yuri Kot.

Momentul a fost postat pe Twitter de Francis Scarr de la BBC Monitoring, care a scris: „Pentru cei dintre voi poate îngrijorați de absența amenințărilor recente cu rachete nucleare la TV de stat rusă, a apărut una nouă”.

For those of you perhaps concerned about the absence of recent nuclear missile threats on Russian state TV, there was a new one today



Yuri Kot says Russia should launch one missile at Washington and a second at London if anything happens to the Zaporizhzhya nuclear power plant pic.twitter.com/0VRJSGJyU4