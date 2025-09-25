Autoritățile italiene i-au descoperit trupul într-o valiză, iar primele investigații indică faptul că ar fi fost ucisă de iubitul său, un bărbat de 33 de ani din Republica Moldova.

Ce au anunțat polițiștii?

Potrivit anchetatorilor, tânăra a fost lovită de agresor, apoi închisă într-un geamantan, unde a rămas fără oxigen timp de aproximativ 15 minute, ceea ce a dus la decesul ei. Dispariția Yanei fusese semnalată după ce aceasta nu mai răspundea la telefon.

„A agonizat 15 minute fără oxigen”, au transmis autoritățile italiene, care au demarat imediat investigațiile.

Ceremonia de înmormântare a avut loc în Italia, respectând atât tradițiile locale, cât și originea victimei. Slujba a fost oficiată de un preot al Bisericii Greco-Catolice Ucrainene, împreună cu un reprezentant al Bisericii Catolice, în prezența familiei și prietenilor.

„Am îngropat-o pe Yanochka după tradițiile italiene, dar am invitat și un preot al Bisericii Greco-Catolice Ucrainene pentru a respecta cultura ei. Chiar dacă a locuit în Italia de la vârsta de 15 ani, ea s-a considerat întotdeauna ucraineancă”, a declarat Oksana Stegnovich, prietenă apropiată a familiei, pentru publicația Fakty.