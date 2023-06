Totul a pornit în urmă cu aproximativ două luni, când inima lui Valentin Leahu, în vârstă de 72 de ani, din comuna Scânteia, a încetat să mai bată. Cum singurul venit din gospodărie era pensia lui, concubina sa a avut ideea să nu anunțe decesul, ci să-l țină în casă, pentru a mai putea încasa pensia.





Cei doi trăiau de pe o zi pe alta, consumând alcool, chiar și spirt, iar bărbatul nu se mai putea deplasa, așa că femeii nu i-a fost foarte greu să țină ascuns ce s-a întâmplat, potrivit BZI.





Adevărul șocant a fost descoperit întâmplător de o rudă.





„Am intrat la ea în casă, fiindcă mi-a cerut ceva de mâncare. Ea era beată. Am pornit blițul la telefon, că ei nu mai aveau becuri în casă, iar când am intrat l-am văzut putrezit pe pat. M-am speriat și am fugit. În spatele meu, ea țipa după mine să aștept și să vorbim. (...) Când au ajuns polițiștii ea era și mai beată. Cred că a mai consumat o sticlă de spirt între timp. (...) L-a ținut în casă, (...) I-a vrut pensia, că ea nu avea cu ce să trăiască altfel. El avea vreo 14 milioane (n.r. – lei vechi, 1.400 de lei)”.





Polițiștii au deschis o anchetă, iar femeia a fost transportată la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași, pentru a i se efectua o expertiză psihiatrică, iar cadavrul partenerului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală (IML) Iași.