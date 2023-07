Ce a povestit Simina Tulbure despre incidentul cu colegul de la AUR?

Simina Tulbure, deputată de Diaspora din partea partidului REPER, a făcut acuzații extrem de dure la adresa unui coleg de la AUR, pe care nu l-a numit. Ea a spus că a fost amenințată și hărțuită de acesta, după ce nu l-a inclus în delegația care a mers în Marea Britanie, în calitate de președinte al Grupului de prietenie cu UK.

"Am avut şi probleme din cauza asta. Eu sunt președintele Grupului de prietenie cu UK şi, în martie, am semnat un parteneriat strategic cu UK. A fost dreptul meu să aleg colegi şi colege de la alte grupuri parlamentare cu care să mergem în deplasare. Bineînţeles că partidul extremist nu a fost reprezentat şi, atunci, am fost hărțuită de colegul de la partidul extremist, am fost sunată la 3 dimineaţa, am fost înjurată pe grupuri. Din fericire, colegii şi colegele au reacționat foarte bine şi am fost susţinută în această situaţie", a declarat Simina Tulbure.

Cine este Simina Tulbure și ce activitate are în Parlament?

Simina Tulbure este prima femeie deputat român din partea Diasporei, aleasă în 2020 din partea PLUS. Pe data de 27 iunie 2022, s-a alăturat partidului REPER, fondat de Dacian Cioloș și Dan Barna.

Ea este licențiată și masterandă în literatură engleză la Universitatea Essex din Marea Britanie și are o experiență profesională în domeniul comunicării și al relațiilor externe.

În Parlamentul României, ea este membră a Comisiei pentru politică externă și președinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Ea este implicată în promovarea intereselor românilor din Diaspora și în consolidarea relațiilor bilaterale cu partenerii strategici ai României.

Cum a reacționat AUR la acuzațiile Siminei Tulbure?

Până în prezent, AUR nu a oferit nicio reacție oficială la acuzațiile Siminei Tulbure. Nici nu a fost dezvăluit numele celui care ar fi amenințat-o și hărțuit-o pe deputata REPER.

AUR este un partid naționalist și conservator, fondat în 2019 și condus de George Simion și Claudiu Târziu. La alegerile parlamentare din 2020, AUR a obținut 9% din voturi și 33 de mandate de deputat și 14 de senator. Partidul a devenit celebru prin faptul că s-a opus măsurilor anti-pandemice, vaccinării obligatorii și parteneriatului civil.