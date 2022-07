Frumoasa Iolanda Anamaria Babău nu e la primul succes în modelling.

Înante de titlul de Miss World Next Top Model 2022 a fost Miss Europa 2021 first runner up și Miss Elite World – Popularitate 2021.

În paralel, a făcut modelling, având apariţii pe coperta din ianuarie 2022 în L’Officiel Arabia şi coperta revistei US Fashion, ediţia februarie 2022.