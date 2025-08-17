Această avarie a provocat pierderi semnificative de agent termic, ceea ce a condus la o serie de măsuri urgente și la restricții în furnizarea apei calde pentru mai multe zone din capitală.

Potrivit comunicatului emis de Termoenergetica București, din cauza pierderilor masive generate, operatorul Elcen a decis oprirea forțată a Centralei Electrice de Termoficare Progresu (CET Progresu). Această decizie a avut scopul de a evita daune majore în instalațiile energetice.

Termoenergetica subliniază: „Astăzi, 17 august 2025, s-a produs o avarie majoră pe conducta magistrală de termoficare cu diametrul de 1000 mm, la intersecția Șoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu. Din cauza pierderilor masive de agent termic generate de această avarie, Elcen a decis oprirea forțată a CET Progresu, pentru a preveni avarii grave la nivelul instalațiilor energetice”.

Imediat după semnalarea problemei, echipele de intervenție ale Companiei Municipale Termoenergetica București s-au mobilizat la fața locului pentru a începe lucrările de reparație. S-au montat deja pompe pentru evacuarea apei acumulate în galerie, iar munca continuă cu scopul de a soluționa cât mai repede situația.

Estimările avansate pentru finalizarea reparațiilor indică noaptea de luni spre marți ca termen posibil. După ce parametrii minimi de funcționare vor fi restabiliți, CET Progresu va fi repornită, ceea ce va permite reluarea furnizării agentului termic.

Compania transmite populației: „Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că echipele noastre depun toate eforturile pentru reluarea în cel mai scurt timp a furnizării agentului termic.”

