Deși este cunoscut ca un anti vaccinist convins și a avut extrem de mult de suferit din această cauză, Novak Djokovic a explicat tot ceea ce s-a întâmplat și cum a avut de suferit după această experiență.

"Eu nu sunt anti-vaccin și nu am spus în viața mea că aș fi așa. Nu sunt nici pro vaccin. Eu sunt pro alegere: apăr libertatea de alegere. Este un drept fundamental al omului să fie liber să decidă ce lucruri să-și introducă în corpul lui și ce nu."

Acesta a mai povestit trauma prin care a trecut atunci când a stat închis în Australia. Faptul că a fost ținut închis și că nu avea voie să deschidă nici geamul. Singurul gând care l-a consolat ulterior a fost eliberarea colegilor lui de celula , între care și un copil de 9 ani din Siria pe care vrea să-l și invite la US OPEN .

"Făcusem covid și m-am vindecat. Am respectat toate reglementările și nu am pus pe nimeni în pericol. Totuși, odată ajuns acolo, am devenit un caz politic . Cineva care a pus în pericol lumea. Mi-au pus o etichetă de " no vax" un lucru complet fals, care și acum îmi face rău la stomac. "

Tenismenul dă vina pe mass-media pentru toată această situație și spune că este dezamăgit de jurnaliști, dar și de colegii lui care i-au întors spatele în acea perioadă.