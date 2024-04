Cei bogați își construiesc aceste "portofolii de pașapoarte " - colecții de a doua , și chiar a treia sau a patra cetățenie - în cazul în care trebuie să fugă din țara lor de origine.

Henley & Partners , o firmă de avocatură specializată în cetățenii cu averi mari , a declarat într-un comunicat că americanii sunt acum mai numeroși decât orice altă naționalitate atunci când vine vorba de obținerea de reședințe alternative sau de cetățenii suplimentare.

" Dacă sunt bogat , aș vrea să mă protejez împotriva nivelurilor de volatilitate și incertitudine. Nu are sens să am o singură țară de cetățenie și de reședința când am posibilitatea de a diversifica de fapt și acest aspect al vieții mele", a declarat Dominic Volek , șef de grup pentru clienți privați la Henley & Partners .

Printre exemplele recente de persoane influențe cu a două cetățenie se numără investitorul miliardar în tehnologie Peter Thiel , care și-a adăugat o cetățenie în Noua Zeelandă , și fostul director executiv al Google Eric Schmidt, care a solicitat cetățenia în Cipru.

Desigur, cei bogați nu își fac bagajele în masă și nu renunță la cetățenia americană . În schimb , mulți americani bogați căuta un program de viza sau de cetățenie suplimentară pentru a-și completa pașaportul american.

Potrivit lui Henley , principalele destinații pentru pașapoarte suplimentare în rândul americanilor sunt Portugalia, Malta , Grecia și Italia. Programul "Golden Visa " din Portugalia este deosebit de popular, deoarece oferă o cale spre rezidență și cetățenie - cu călătorii fără viza în Europa - în schimbul unei investiții de 500.000 de euro (aproximativ 541.000 de dolari ) într-un fond privat.

Malta oferă o viză de aur pentru 300.000 de euro investiți în proprietăți imobiliare, despre care Volek a spus că a devenit "deosebit de populară printre americani".

"Cu Malta devii un cetățean european, cu drepturi complete de stabilire în toată Europa ", a spus el. "Astfel, poți locui în Germania, copiii tăi pot merge să studieze în Franța și ai dreptul de a locui, lucra și studia în toată Europa .

" Un alt motiv este reprezentat de călătoriile de afaceri, care pot fi mai sigure și mai puțin vizibile în multe țări cu un pașaport care nu este american. Liderii de afaceri din SUA ar putea fi ținta "resentimentelor, a luării de ostatici sau a terorismului întâmplător în statele în colaps sau în țările cu risc ridicat în care trebuie să călătorească în scopuri de afaceri", potrivit comunicatului, care precizează că părțile interesate variază de la administratorii de fonduri speculative care se întâlnesc cu clienți globali până la directorii de companii miniere care vizitează siturile de exploatare.

"Cu toții trăim vremuri nesigure, nu doar în SUA, ci în toate națiunile la nivel global", a spus Volek . "Cine știe ce se va întâmpla în continuare. Este într-adevăr vorba de a avea nu doar un plan B, ci și un plan C și D în vigoare", a maim spus el.

La nivel global, se așteaptă că migrația milionarilor să atingă un nou maxim în 2024, pe măsură ce războaiele , măsurile guvernamentale de reprimare a averii și incertitudinea politică determină mai mulți rezidenți bogați să se mute în alte țări .

Se estimează că 128.000 de milionari se vor muta într-o țară nouă în acest an, în creștere de la 120.000 în 2023 și de la 51.000 în 2013, potrivit Henley .

Statele Unite rămân o destinație de top pentru milionarii globali care părăsesc alte țări , cu un flux net de 2.200 de milionari în 2023 și un flux de 3.500 de milionari preconizat pentru 2024, potrivit Henley .