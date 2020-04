Nouă persoane, conduse la audieri în urma incidentului cu polițiști din municipiul Hunedoara

"Colegii mei verificau actele si au depistat o persoana sub influenta alcoolului care nu avea documentele. La momentul interceptarii a devenit recalcitrant. Dupa acest moment politistii au fost atacati cu pietre de mai multi cunoscuti ai barbatului legitimat. Nu toate persoanele care apar in imagini au participat la agresiune. Unele persoane doar stateau si se uitau. Au identificat pana in acest moment 9 persoane. Sunt in derulare activitatile coordonate de un procurar, a fost intocmit dosar penal. Doua masini au fost avariate. Nicio persoana nu a fost vatamata in acest eveniment", a declarat, la Realitatea Plus, Georgian Dragan, purtator de cuvant al Politiei Romane.

Potrivit reprezentantului Politie Romane, oamenii legii au intervenit gradual astfel incat niciun cetatean nu a fost vatamat.

In continuare, se procedeaza la identificarea tuturor persoanelor implicate in acest incident.