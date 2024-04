Preşedintele PSD - Marcel Ciolacu spune că nu ştie dacă va candida la alegerile prezidenţiale din acest an, însă ştie că are o provocare mai mare din postura de premier şi are o provocare „de a duce această coaliţie electorală într-o alianţă electorală pentru Europa, fiindcă, repet, ne trebuie un partner”.