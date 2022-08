Noile uniforme propuse armatei ruse atrag ironii: „Au arome de fascism ce amintesc de 1940” - FOTO

Fotografii cu noile uniforme propuse forțelor armate ruse au făcut înconjorul rețelelor de socializare, numeroși internauți remarcând asemănarea acestora cu uniformele folosite de unele trupe germane în anii 1940.

„Se mai gândește cineva că Moda de Toamnă are arome de fascism ce amintesc de 1940?”, a scris pe pagina sa de Twitter și Jason Jay Smart, un analist și consultant politic american care a lucrat de-a lungul anilor în mai multe foste state sovietice, printre care Rusia, Ucraina și Republica Moldova.

Acesta notează de asemenea că noile uniforme au fost create de Institutul de Artă Industrială din Moscova, aceasta fiind una dintre cele mai vechi instituții de învățământ superior din domeniul artelor în Rusia.

🇷🇺 Moscow Industrial Arts Institute’s new uniforms. Anyone else think the Fall Fashion has palates of fascism with hints of 1940s? pic.twitter.com/AtqS7bx0NN