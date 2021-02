Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat joi că noile planuri-cadru pentru liceu aflate în dezbatere publică din 5 ianuarie vor fi amânate. Ministrul Educației susține că acesta este „răul cel mai mic”, pentru că există foarte multe propuneri de modificare a acestora, iar noile manuale pentru clasa a noua nu ar fi gata mai devreme de luna decembrie. Astfel că „tradiția” impusă în urmă cu opt ani nu va fi întreruptă. O veste deloc bună pentru generația care a avut parte, în fiecare an de educație școlară, din clasa întâi până în clasa a VIII-a, de absolut toate modificările gândite de cei 12 miniștri care s-au perindat la Educație în ultimii nouă ani. Și care intră din toamnă în primul an de liceu. În fiecare an pe care l-au parcurs la primar și gimnaziu, copiii care acum sunt în clasa a VIII-a au avut parte de programă nouă, de la an la an, și nu au avut parte de manuale noi, le-au lipsit la fiecare început de an de pe bănci, având parte de ele abia la trei-patru luni după septembrie. În plus, această generație care va termina „generala” în acest an a fost martora unei alte premiere în Educație: în clasa a V-a s-a învățat după compendiul atât de criticat al lui Liviu Pop, un manual unic ce cuprindea, condensat, nu mai puțin de 14 materii, dar și după un nou manual, de Educație Fizică, care a fost de fapt și singurul disponibil la început de an.