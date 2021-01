Noi DEZVĂLUIRI privind situația vaccinărilor de la Spitalul din Găești. "Pot vaccina 250 de oameni, mi-ați programat 5", spune managerul

Medicul Laurenți Belușică este nemulțumit de faptul că personalul care se ocupă de vaccinare este ținut timp de 12 ore la serviciu, asta în contextul în care pentru vaccinare sunt programate foarte puține persoane.

Totodată, acesta mai spune că dintr-un flacon pot fi vaccinate 6 flacoane și nu 5, așa cum se susține în majoritatea cazurilor, și reclamă lipsa unui farmacist în echipele de vaccinare, și aici dă exemplu Olanda, țară care are câte un farmacist în fiecare echipă de vaccinare.

Belușică mai spune că ar putea vaccina între 200 și 250 de persoane pe zi, însă astăzi are programate doar 5 persoane pentru a fi imunizate, iar sâmbătă doar două, iar în acest fel se pierd doze de vaccin, doze care ar fi putut fi folsoite pentru imunizarea cadrelor medicale.

"Ma pui sa tin oamenii din linia de vaccinare 12 ore la lucru in fiecare zi, plus in weekend. Tu ai citit codul muncii? Mi-ai programat sambata in 12 ore de lucru 2 pacienti la ora zece. Sti ca pierd 3 doze? Dar ma ajuta un inger pazitor si o sa o scot la lumina. Tu sti ca dintr un flacon se pot vaccina 6 oameni si nu 5? In Olanda asa se face. Dar ei au farmacist in grupa de vaccinare. Tu nu te-ai gandit. Nici macar nu ai citit. Tu sti ca eu cu o singura linie de vaccinare care este conceputa dupa toate regulile legale pot sa vaccinez 200-250 de oameni pe zi ? Azi mi-ai programat 5", se arată în mesaj postat de managerul de la Găești pe contul de Facebook, în urmă cu aproximativ o oră.

Vă reamintim că zilele trecute centrul de vaccinare de la Spitalul din Găești s-a aflat în atenția media și a autorităților de la București, și asta după ce managerul unității medicale a decis să deschidă liste de așteptare în cazul populație care dorea să se vaccineze antiCovid pentru a nu arunca dozele rămase în urma refuzului sau neprezentării cadrelor medicale la procesul de imunizare.