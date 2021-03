„Cred că interpretarea a format un curent. Economiștii, de exemplu, se uită pe multe date și au interpretări diferite. Am cerut din primul moment ca dl. Gheorghiță și dl. Baciu să ofere toate datele oficiale. Cu cât mai mult, cu atât mai bine.

Nu era vorba de faptul că unii se tem de ceva. Primesc reclamații mereu în calitate de premier. Eu cred că am fost unul dintre cei mai transparenți premieri ai României. Voi prezenta concluziile raportului atunci când le am. Eu nu am lucrat cu datele respective și nu le-am văzut. Sunt multe informații în presă. Eu nu văd o problemă în a avea mai multe informații. Eu lucrez cu date de inflație, dar nu cred că interesează fix acum pe multă lume. Eu nu aș vrea să fac speculații. Nu este domeniul meu.

Trebuie să mergem mai departe cu campania de vaccinare. Este clar că avem un ritm mai alert decât ne-am propus. Preocuparea mea este să se mențină ritmul. De aceea am anunțat că în martie mai vin doze de vaccin.

Dacă există probleme sunt sigur că există instituții și se vor sesiza. Să nu fie date cu caracter personal. Transparența ideală: când ajungi la informații personale cred că trebuie să-i întrebăm pe oameni. Trebuie să tragem o linie”, a declarat premierul Florin Cîțu, joi seara.