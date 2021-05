Acum două luni, Bill Gates a produs un cutremur când a anunţat că se retrage din fruntea Microsoft pentru a se dedica activităţilor filantropice. Şi iată că iese la lumină o relaţie extraconjugală pe care miliardarul ar fi avut-o, timp de aproape 20 de ani, cu o ingineră din cadrul firmei.

Citește și: ”Melinda Gates nu mai dă nicio șansă căsătoriei cu fondatorul Microsoft: ”E ruptă iremediabil”

Membrii Consiliului de Administraţie au angajat o firmă de avocatură pentru a investiga dacă acea legătură cu o angajată ar trebui să-l determine pe Gates să plece din fruntea companiei. Cu atât mai mult cu cât alte angajate s-ar fi plâns de hărţuire sexuală din partea lui Bill Gates.

La începutul lunii mai, Bill și Melinda Gates au anunțat că divorțează după 27 de ani de căsătorie și după ce au construit o avere de 127 miliarde de dolari.

”După ce ne-am gândit multă vreme şi după ce am încercat totul pentru ca relaţia noastră să meargă mai departe, am decis să punem capăt căsătoriei. Nu credem că mai putem continua împreună ca un cuplu. (...) În ultimii 27 de ani, am crescut trei copii incredibili și am construit o fundație care funcționează în întreaga lume pentru a permite tuturor oamenilor să ducă o viață sănătoasă și productivă”, au scris Bill Gates și Melinda Gates, într-o declaraţie comună, postată de fiecare dintre cei doi pe conturile personale de Twitter.

Citește și: ”VIDEO | Unde se ascunde de ochii lumii miliardarul Bill Gates după divorț”