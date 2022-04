Așa-numitul Consiliu de Securitate al Transnistriei a raportat, marți, trei „atacuri teroriste”. Au fost atacate clădirea Ministerului Securității Statului, o unitate militară din satul Parkani și două turnuri radio, relatează NEXTA.

Având în vedere escaladarea tensiunilor din ultimele ore, măsuri de urgență au fost luate. Mai exact, Consiliu de Securitate a regiunii și-a anulat parada planificată pentru data de 9 mai, transmite Transnistrian TV.

