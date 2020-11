Nicușor Dan, la Realitatea PLUS: „Trebuie sa avem o strategie unitară pentru spitale”

Sistemul de sănătate din București și criza sanitară

Nicușor Dan: „Am promis transparenta in mandatul meu. (...) Am zis ca e un gest corect pentru public si fata de presa sa fac un bilant la 20 de zile. (...) Urgentele mandatului meu sunt: sanatatea, chestiunea financiara (inclusiv sa platim salariile) si problema apei calde. (...) Sistemul nostru medical e departe de a fi perfect. La fel si cel din Bucuresti. Am un mesaj penru bucuresteni: e mai bine sa mergeti la spital decat sa stati acasa, pentru ca bolile de agraveaza. In Bucuresti sunt 50 de spitale, primaria are 19 dintre acestea. Nu a existat niciodata o strategie comuna pentru cele 50 de spitale. (...) Legat de riscul de incendiu, Guvernul a demarat un control in toate spitalele. Noi pentru cele 19 spitale, prin colegii de la administrarea spitalelor am pregatit listele cu probleme pentru aceste spitale.

Pentru siguranta la incendiu, 8 din 19 au aviz. Iar pentru alte 9 s-a facut documentatia necesara pentru a fi obtinut avizul la incendiu. (...) Exista resurse de la Casa de Asigurari de Sanatate care pot fi folosite de spitale. Trebuie sa avem o strategie unitara pentru spitale. (...) Pe multe domenii de activitate am avut o buna colaborare cu Guvernul. (...) Este un context politic favorabil, in care primarul general si Guvernul sunt parteneri. (...) Daca managementul spitalului este unul potrivit, atunci concursul pentru pozitii in spitale va fi cu rezultate potrivite.”

Primarul Capitalei a vorbit și despre subdimensionarea Direcțiilor de Sănătate Publică, unde deja a alocat un număr suplimentar de cadre medicale, care efectuează anchete epidemiologice pentru SARS-COV-2.

Nicușor Dan: „DSP-urile au fost mult prea mici și ca schemă de personal și ca bugete. Primul lucru pe care l-am făcut ca primar a fost să aloc oameni catre DSP. 200 de oameni fac anchete epidemiologice după măsura pe care am luat-o. (...) Am alocat oameni pentru Salvare. Ambulanța București-lfov era suprasolicitată. (...) Portul măștii ne salvează de răspândirea virusului. (...) Am făcut un chestionar către șoferii de STB și în urma completării lor am decis trimiterea de controale în zonele respective, unde s-a semnalat ca nu se poarta masca in mijloacele de transport.”