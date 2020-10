Nicușor Dan la Jocuri de Putere: "Lucrurile care se pot face într-un an de zile țin de transparență"

Nicușor Dan a fost invitatul lui Oreste Teodorescu la emisiunea Jocuri de Putere de la Realitatea PLUS. El a vorbit despre planurile sale de viitor, despre problemele Bucureștiului și rezolvările pe care le propune.

De departe, cea mai mare problemă actuală este cea a apei calde și a căldurii. Nicușor Dan susține că în această iarnă vom avea 10-15 avarii și abia în primăvară se vor putea începe operațiunile de înlocuire a sistemului:

"Pentru cei care nu au inca apa calda, sa stie ca nu am fost inca investit, probabil ca mai dureaza inca 10 zile pana o sa fiu investit.

Au fost zile in care pe datele oficiale un sfert din Bucuresti nu avea apa calda. Adevarul este ca situatia e mai rea decat era acum 3-4 ani. Problema este ca am ajuns aproape de nivelul la care nu mai e tehnic posibil sa mentinem presiunea. In iarna asta vom avea 10-15 avarii pe zi, mai multe decat in iarna lui 2019 si inainte. Ce putem sa facem este sa pregatim un management de avarii, sa avem echipamente, materiale pentru inlocuirea de urgenta unde sunt avarii, echipamente pentru oameni, mai multe echipe. Putem sa promitem ca relatia noastra cu bucurestenii o sa fie una corecta. Asta e ce se poate face in momentul asta. In primavara sa luam in sfarsit acei bani europeni si sa incepem inlocuirea retelei inca din aceasta primavara.

Noi avem bani si trebuie sa cheltuim acesti bani pana in 2023. Avem bani europeni pentru inlocuire 250 din cei 1000 de km de tevi. In 3 ani, 250 de km e ceva realist si se va imbunatati calitatea serviciului. Exista bani europeni in continuare pentru ca intr-un orizont rezonabil de timp sa inlocuim cu totul inelul principal. Pana in 2023 o sa imbunatatim semnificativ.

Lucruri care se pot face intr-un an sunt lucruri care tin de transparenta. Sa ne tinem de cuvant, sa avem executia bugetara pe site intr-un format usor de citit. Chestiuni care tin de transparenta, relatia cetateanului si firmelor cu autoritatea, simplificarea procedurilor pentru autorizari. Intr-un an de zile putem sa dam drumul la acele proiecte mai indelungate: studiul de fezabilitate pentru metroul de suprafata", a explicat Nicușor Dan.

