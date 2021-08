Primarul General a făcut referiri și la organizarea Euro 2020, competiție pe care Bucureștiul era cât pe ce să o piardă, ca organizator, dar și la pericolul deschiderii procedurii de infringement din partea Comisiei Europene pe calitatea aerului din Capitală.

„Bucureștiul așa cum l-am preluat era un pacient în comă la terapie intensivă și trebuie să îl stabilizezi. Cea mai mare parte a acestor 10 luni au fost dedicate stabilizării acestui oraș. Am preluat o primărie în faliment. Adică nu ai bani să plătești ce trebuie să plătești. Asta ne-a costat sute de ore de muncă. Am fost în pericol să nu organizăm EURO 2020 în această vară pentru că ne obligasem la niște lucrări și conturile noastre erau blocate. Am fost în pericol ca Comisia Europeană să înceapă să aplice acea amendă zilnică pentru procedura de infringement pe calitatea aerului din București”.

Primarul a adus în discușie și scandalul achizițiilor la suprapreț și a situației financiare precare în care a găsit primăria. El a adus

O să încep cu zona financiară. Prima întrebare pe care am pus-o când am intrat în primărie a fost câți bani avem. Noi aveam de dat de 1000 de ori mai mulți bani decât aveam în cont. Toți furnizorii puteau, în orice moment, să ne blocheze conturile. Așa cum am spus, primăria era într-un faliment nedeclarat. Conturile erau blocate, creditele pentru investiții erau blocate. Cunoaștem cu toții autobuzele Otokar, datoria pentru ele 165 milioane de lei. Unde suntem azi? Avem o situație financiară stabilă, am deblocat investițiile și suntem credibili pe piață. Toată lumea știe că dacă ne angajăm să facem o plată o facem. Am restructurat cheltuielile primăriei. Încă un lucru foarte important pentru consolidat imaginea primăriei, am avut zeci de discuții cu acești oameni pentru că nimeni nu mai credea pe nimeni. Am făcut toate aceste discuții pentru a reclădi încrederea în aceste instituții”, a spus Dan.

Nicușor Dan a mai spus că au fost închise 14 din cele 16 companii municipale înființate de Firea, acțiune în urma căreia vor fi disponibilizate 2.700 de persoane, cheltuielile cu salariile acestora la buget fiind de 150 de milioane de lei pe an.

„Legat de chestiunea companiilor municipale, n-o să repet cheltuielile pe care acestea le-au produs aducând un prejudiciu de sute de milioane de euro. Din cele 14 companii vor fi disponibilizați 2.700 de oameni, mulți dintre ei au plecat deja. Cheltuielile salariale ale acestora sunt 150 milioane de lei pe an. Au mai rămas de închis companiile de parcuri și protecție civilă, le vom închide curând. Așa cum am spus de la începutul mandatului, o să păstrăm STB, Termoenergetica și Energetica și trustul de clădiri metropolitane pentru că se ocupă de marile lucrări de infrastructură și am pierde un an să le restructurăm. A închide aceste companii nu a fost o simplă operațiune administrativă. Tot ce înseamnă informatică la Arena Națională era la Compania de Informații, n-am putut să o închidem înainte de Euro2020. Multe din aceste companii au utilaje importante cumpărate din bani publici și vrem ca utilajele astea să revină în spațiul public. Am reușit să deblocăm marile lucrări de infrastructură: Stația de la Glina va fi finalizată în 2022; Circulația de la doamna Ghica va fi finalizată în septembrie; Prelungirea Ghencea, lucrările vor începe în această săptămână; Blocul soical Ghencea lucrările au început; Lucrările din Henri Coandă vor fi făcute în octombrie; Continuă lucrările de pe Elisabeta, vor fi finalizate în 2022. Administrația Firea s-a apucat să ia proiecte de la sectoare, spre exemplu anvelopări de blocuri, pe care binînțeles că nu le-a făcut. În disperare în campania electorală s-a apucat să asfalteze în Ghencea înainte să exproprieze oamenii care acum, pe bună dreptate, ne dau pe noi în judecată”, a declarat edilul șef.

Nicușor Dan spune că a „făcut curat” și în domeniul juridic de la primărie, unde a găsit 5.000 de litigii pe rol, atunci când a preluat mandatul.

„O să vorbesc de domeniul juridic, înainte de alte domenii, pentru că este coloana vertebrală a unei administrații. Am găsit jale în domeniul juridic: o instituție cu 5.000 de litigii. O instituție care avea contracte cu firme de avocatură dar pe care nu le mai plătise de 2 ani. Vă închipuiți că cineva să aibă un litigiu de 900 milioane de euro și să aibă avocați pe care nu i-a plătit de 2 ani? Am găsit mize de milioane de euro care nu erau atribuite caselor de avocatură respective pentru că primăriei îi era rușine că nu îi plătise de 2 ani. Am reușit să recâștigăm încrederea caselor de avocatură, le-am dovedit că suntem parteneri de încredere și am angajat firme de avocatură specializate, pe licitație evident. Vom face analiza juridică pe mai multe terenuri care sunt de interes pentru municipalitate pentru viitoare mari investiții. Am alocat analiza și propunerea de modificare a Codului Fiscal în ce privește taxele de mediu între Primăria generală și primăriile de sector. Primăria Capitalei plătește 1 miliard subvenția pe transport în comun, dar amenzile călătorilor merg la primăriile de sector respective. Încercăm să reducem numărul acestor litigii. Primăria s-a angajat să plătească lucrări și nu a plătit. Alte litigii vin de la lucrări care s-au prelungit la nesfârșit.

Primarul Bucureștiului spune că același haos pe care l-a găsit în zona juridică l-a găsit și în zona administrativă.

„În ședința de consiliu general desființăm regia de apă, precursoarea Apa Nova, este o regie care nu mai funcționează de peste 25 de ani, dar nu a fost desființată până acum. Pe zona de transporturi: Am semnat contractul pentru achiziția a 100 de tramvaie, bani europeni, de 180 milioane de euro. Primul tramvai o să vină vara viitoare. Dincolo de licitațiile eșuate ale fostei conduceri, s-a văzut și principiul ”Hai să facem ca să vadă lumea că facem” Am moștenit licitația tramvaielor de 18 metri, prea mici pentru București și prea scumpe. Avem obligații juridice, sper să nu fim nevoiți să le cumpărăm. Am moștenit un contract provizoriu atât în relația cu STB, cât și cu ceilalți operatori”, a mai spus Nicușor Dan.