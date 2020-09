Nicușor Dan, despre fake news-urile la adresa sa: "Asistăm la o campanie de minciună și manipulare"

"Vreau sa raspund ultimelor minciuni la adresa mea. Este o campanie de minciuna si manipulare bazata pe telefone, bazata pe mesaje din online neasumate si bazata, din pacate, pe complicitatea unor institutii de presa. Nu exista niciun om in echipa noastra care sa aiba coronavirus. Este o minciuna si este o inconstienta sa minti pe acest subiect. Fake news-ul de ieri cu DNA-ul - o minciuna absoluta. Faptul ca in parcul Tineretului nu exista autorizatie definitiva pentru acea constructie. Face news absolut. Faptul ca voi taia subventia la caldura - nu e adevarat. Ba mai mult, ei nu paltesc subventia si de aia Termenergetica este in halul in care este si de aia oamenii nu au apa calda. Ca voi taia subventia la transportul public: fals, ei nu platesc subventia acum, de aia transportul public este in halul in care se afla. Ca voi taia subventia pentru persoanele cu dizabilitati: fals, niciodata nu am spus asa ceva. Dimpotriva, am vorbit despre foarte multe masuri pe care actuala administratie nu le-a luat si pe care noi le vom lua, incepand cu cel mai simplu - accesibilizarea orasului.

Asta este modul in care primarul in functie vrea sa conduca orasul mintind mereu despre contracandidatul sau. Sunt insa optimist ca bucurestenii vor intelege cine vine cu proiecte, cu solutii pentru viata lor reala si cine se foloseste de minciuni ca sa acopere irealizarile si esecurile mandatului pe care l-a avut", a afirmat Nicusor Dan.

Mai mult decat atat, acesta sustine ca sunt oameni care umbla prin Bucuresti, care contacteaza oameni cu care a lucrat de-a lungul timpului, pentru a afla lucruri despre el. "Le spun de acum: isi pierd timpul degeaba. Activitatea asta este chiar ilegala (...). N-o sa gaseasca nimic despre mine pentru ca sunt in spatial public de 15 ani", a aratat candidatul Dreptei.

In schim, el a reamintit de lista cu cele 50 de persoane pe care a facut-o publica zilele trecute, lista care contine numele angajatilor din cadrul PMB care "conduc de fapt Primaria Capitalei si care au singura calitate de a fi nasi, fini, prieteni, parteneri de afaceri, vecini (...) care in felul asta au ajuns in functie. Vreau un raspuns la chestiunea asta si nu vreau doar eu un raspuns: vor bucurestenii (...) pentru ca oamenii astia din cauza ca nu au competente pentru functiile pe care le ocupa nu sunt in stare sa rezolve traficul, poluarea. Dimpotriva, dau spatii verzi ca sa construiasca prietenii pe ele. Asta este problema reala la care primarul trebuie sa raspunda (Firea - n.r.)", aratat Nicusor Dan.

In plus, acesta a subliniat ca nu a primit nici pana acum un raspuns la solicitarea sa privind o dezbatere 1X1 intre el si edilul-sef, Gabriela Firea.