"Dintotdeauna am fost pentru desfiinţarea Poliţiei Locale. (...) Conform legii, Poliţia Locală are nişte atribuţii (...), în ipoteza desfiinţării, trebuie să fie preluate de alte compartimente. Acum, eu sunt obligat să lucrez cu Poliţia mea locală (...), trebuie să avem nişte oameni care să păzească parcurile, să păzească Pasajul Unirii (...), să facă disciplina în construcţii (...). Avem o lege (...) a Poliţiei locale care spune că toate atribuţiile astea pe care le enumăr eu trebuie să le desfăşori nu prin oamenii Primăriei, ci prin cei din Poliţia Locală", a spus Nicuşor Dan, duminică, la Digi 24, când i s-a menţionat că, dacă doreşte, poate desfiinţa Poliţia Locală prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.



Nicuşor Dan a precizat că Poliţia Locală are atribuţii de ordine publică pe care Poliţia Naţională nu le poate prelua. În opinia sa, Poliţia Naţională este mai profesionistă în ceea ce priveşte aspecte de ordine publică decât poliţiile locale din oraşele şi comunele din România.

