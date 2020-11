Nicolae Robu, fostul primar al Timișoarei, infectat cu COVID-19

"N-am ajuns bine liber de responsabilitati publice, dupa mai bine de 30 de ani de continuitate pe astfel de pozitii -incepand cu cea de Prorector, dobandita la inceputul anului 1990-, ca... am dat in COVID!

N-am incasat afurisitul virus SarsCov2 in precampanie, in campanie, in exercitiul de Primar de la inceputul pandemiei pana spre finalul mandatului, cand intram zilnic in contact cu o multime de lume, la Primarie, pe strada, la cumparaturi etc, ei bine, l-am incasat, nu stiu cum -am anumite presupuneri, doar- in una din ultimele zile de mandat. Asta asa, ca sa nu plec "cu mana goala", nu?!: ))", a scris Nicolae Robu, pe pagina sa de Facebook.