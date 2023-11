„Am avut o şedinţă executivă a PNL, am avut o întâlnire şi cu miniştrii PNL, iar acum ne pregătim să mergem la întâlnirea de coaliţie. PNL, aşa cum am anunţat şi dăţile trecute, va susţine proiectul privind noua lege a pensiilor, nu doar la modul declarativ. Ştiţi foarte bine că am mărit pensiile, în ultimii trei ani, de trei ori.

Efectiv, pe mandatul meu, de la 1.265 lei punctul de pensie la 1.785 lei, ca atare, începând cu 1 ianuarie, vom aplica acel procent de indexare a pensiilor cu rata inflaţiei de 13,8% şi noua lege a pensiilor, de la 1 septembrie”, a declarat Nicolae Ciucă, luni, de la sediul PNL.

Noua lege a pensiilor a primit deja avizul comisiilor din Senat, iar marți urmează să fie adoptată. Între timp, liderii Coaliției caută bani pentru majorările din ianuarie.