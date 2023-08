„Vorbiți limba română? Sunteți din România?”

Am auzit de foarte multe ori aceste întrebări în străinătate, pe unde am fost de-a lungul timpului. De fiecare dată am simțit un puternic sentiment de bucurie. Limba română nu cunoaște granițe. Este elementul de bază al identității noastre naționale, liantul cel mai puternic pentru toți românii, indiferent unde se află pe acest pământ.

Astăzi sărbătorim Ziua Națională a Limbii Române. Vă îndemn să deschideți o carte a oricărui mare scriitor român și să vă gândiți, fie și pentru o clipă, la limba noastră ca la un dar de la Dumnezeu. Ne unește de secole și a transformat un popor într-o națiune și o istorie într-o cultură. Așa cum spunea Titu Maiorescu, limbajul este un dar divin, iar limba română este un dar care ne leagă pe toți în frumoasa noastră istorie.