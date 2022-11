Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că Guvernul va face „tot ce este posibil” pentru a menține creșterea economică, care este de aproximativ 4% pe al doilea trimestru, potrivit datelor INS.

”Subliniez datele foarte bune pe care le-a comunicat astăzi Institutul Naţional de Statistică, într-o situaţie destul de complicată, la nivelul Guvernului s-au reuşit măsuri care asigură continuarea consolidării economice. Avem creştere economică şi pe cel de-al treilea trimestru, o creştere economică de aproximativ 4 % în comparaţie cu primele nouă luni ale anului trecut. Doresc să asigur cetăţenii români că facem tot ceea ce e posibil pentru a menţine această evoluţie şi să asigurăm că vom trece cu bine de această situaţie”, a spus premierul României, marți, la Parlament.

„Despre recesiune se vorbește de la începutul anului, au fost semnale, am putut să constatăm că am avut o scădere a ritmului de creștere din cauza impactului secetei. Am luat măsuri ca să menținem economia. Datele pe care le avem ne arată că există premisa ca la finalul anului România să aibă o creștere economică de 5%, iar pentru anul viitor o creștere în jur de 1,5%, așa cum e previzionată de instituțiile internaționale. România nu e în pericol de a intra în recesiune economică. Nu suntem singuri în acest ansamblu, depindem foarte mult de ce se întâmplă cu celelalte economii cu care țara noastră e în strânsă colaborare și atunci vom resimți și noi aceste efecte. E important ca la nivelul guvernului, prin măsurile pe care le luăm, să protejăm persoanele vulnerabile, să asigurăm competitivitatea produselor românești, de aceea am luat măsurile pentru menținerea prețurilor la energie pe nivelul de consum pe IMM, pe mari consumatori, pentru că prducând și vânzând reușim să menținem economia", a mai spus Nicolae Ciucă.



Premierul Nicolae Ciucă a mai explicat că ”prin măsurile pe care le-au luat anul acesta la nivelul Guvernului prin pachetele de sprijin au fost asigurate atât creşterea venitului minim garantat, au fost asigurate o serie de facilităţi pentru cei care sunt în vulnerabilitate şi au salarii şi venituri foarte mici”.

”Discutăm şi de analiza pe care o facem la nivelul coaliţiei şi în guvern pe baza acestor rezultate în care avem o imagine a proiecţiei bugetului pe anul viitor să putem asigura compensarea inflaţiei care a depăşit 15%. Atunci trebuie să ne asigurăm că cei cu venituri foarte mici trebuie să beneficieze de mărirea veniturilor pentru acoperirea inflaţiei”, a mai spus premierul.