Întrebat de jurnaliști dacă știe să negocieze cu PSD, Nicolae Ciucă le-a răspuns că „astăzi a fost prima oară când am intrat la negocieri în această formulă”.

Despre stadiul negocierilor, Nicolae Ciucă a spus că au demarat discutiile pentru ministere și că au fost încheiate capitolele social și politic, mai urmează finalizarea pe Justiție.

„Am convenit pe capitolul social, l-am incheiat. Capitolul politic s-a incheiat, e redactat. Avem de ajustat elemente la Justiție si am demarat negocierile pe ministere.

Am convenit sa luam o pauza și vom continua discutiile fiecare in interior urmand ca in această dupa amiaza sau maine sa reluăm discutiile

Fiecare minister e foarte important si nu exista nicio discutie ca vreuna din formatiuni sa iasa din coalitie.

Despre posibila ieșire din coaliție a UDMR, după ce mărul discordiei a devenit Ministeru lDezvoltării, NicolaeCiucă a spus că „nu vrem sa intram la guvernare fără PSD, UDMR si minorități”, adăugând că în acest moment se poartă negocieri.

Pe ce au bătut palma PSD și PNL, UDMR ca măsuri sociale

Nicolae Ciucă a mai spus că „am agreat creșterea pensiilor cu 10% și a salariului minim la 2.550 de lei”.

„S-a convenit ca „pensia minima sa creasca de la 800 la 1000 de lei, indexarea cu 10% a pensiilor , indemnizatie de 1200 la inceputul anului viitor pentru cei cu un cuantum între 1000 și 1600 de lei, pensii mai mar ide 4.000 nu vor mai fi scutiti de plata CASS, acordarea celei de -a 13-a indemnizatii pentru persoanele cu handicap, cresterea alocatiilro la 600 de lei. Impactu ltotal e 13,6 mild de lei si urmeaza ca prin masuri - colectare taxe ,dublare redevențe. Nu vor fi crescute taxele, vom ramane pe citota unica si alocarea de 7% pentru investitii”.