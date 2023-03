Intrebat ce a facut zilele acesea, Bdalau a precizat ca a stat cu sotia si copii sai, lucru care i-a lipsit "cel mai mult" in cele 3 luni petrecute in arest preventiv.

Fostul parlamentar PSD in varsta de 62 de ani a precizat ca nu intentioneaza sa mai faca politica, afirmand ca vede situatia care l-a adus dupa gratii "ca pe un esec personal".

"Nu, cu siguranta nu (mai face politica - n.r.). Pentru ca am incercat. Si acest aspect il consider un esec personal. La anii astia cariera e inchisa", le-a spus Badalau jurnalistilor prezenti la sediul politiei.

Intrebat daca sunt persoane care ar trebui sa tremure acum, ca el a iesit din arestul preventiv, acesta a raspuns: "Probail de frig. Nu, nu au de ce sa tremure. In politica probabil sunt si compromisuri, alea raman".

El a aratat, in schimb, ca este pregatit de o confruntare cu denuntatorul, Dan Pasat, sau in dosarul in care este acuzat de coruptie.

"Cat familia imi e aproape, nu imi e frica de nimic. In 32 de ani nu am avut niciodata probleme, chiar daca am mai avut dosare la DNA. Nu am inteles niciodata de ce acum".

Intrebat unde a fost interceptat, Nicolae Badalau a raspuns ca "pe o balta, la peste".

"Si dl Pasat (era acolo - n.r.. El dadea la nu stiu ce. Inregistrarile acelea sunt niste compilatii. Dansul da niste inregistrari. (...) In timp ne-am mai vazut de cateva ori, lucru care n-a mai aparut (la dosar - n.r.). Niciodata nu mi-am ascuns telefonul. Tot timpul l-am avut la mine", a aratat acesta.

"Nu putea Dan Pasat sa atrbuie contractele (unei societatii administrate de o ruda a lui Badalau, estimat la valoarea de 7.071.925 lei fără TVA - n.r.). Nu primarul le atribuie. Merg la Consiliul National de Contestatie (...). Ca sa scape el de alte dosare. Probabil si caracterul, si obiceiul lui, probabil alta comanda", a mai spus Badalau.

Niculae Badalau are mai multe interdictii, el neavand voie sa plece din Romania sau sa ia legătura cu denuntătorul sau, Dan Pasat.

El a aratat ca nu a existat un sechestru pe bunurile sale in tot acest timp.

"Nu am avut niciun sechestru. Singurul lucru pe care il am e un dosar in care denuntatorul e si martor si consultant", a raspuns Badalau presei.

Intrebat ce isi doreste in viitor, el a raspuns: "Liniste si mai mult nimic. Sotiei i-a fost cumplit de greu si, asa cum am declarat, m-am simtit vinovat fata de familie".

Fostul parlamentar PSD a fost trimis în judecată în stare de arest pe 16 decembrie 2022. Curtea de Apel Bucureşti a decis ca Niculae Bădălău să fie arestat preventiv pe o perioadă de 30 de zile, pentru săvârşirea infracţiunilor de dare de mită şi trafic de influenţă, într-un dosar în care este acuzat că i-a oferit mită 170.000 de euro unui primar din judeţul Giurgiu, în schimbul acordării unor contracte de lucrări publice.

Potrivit DNA, în datele de 9 august şi 19 noiembrie, Niculae Bădălău, în calitatea de consilier de conturi în cadrul Curţii de Conturi a României şi vicepreşedinte al Autorităţii de Audit din cadrul aceleiaşi instituţii, i-ar fi pretins unui primar de comună să atribuie un contract privind "Reabilitare sistem de alimentare cu apă potabilă", estimat la valoarea de 7.071.925 lei fără TVA, unei societăţi administrate de o rudă a acestuia, lăsând să se creadă că are influenţă asupra unei persoane din conducerea Companiei Naţionale de Investiţii (CNI), pe care ar fi promis că o va determina să asigure finanţarea a două proiecte depuse la această instituţie de către primăria respectivă.