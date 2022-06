Potrivit anchetei ReporterIași, Ioana Timofte câștiga numai puțin de: 11.000 de euro pe lună de la stat. Contactată de jurnaliștii Realitatea PLUS, Ioana Timofte a declarat că articolul este plin de minciuni și că ea nu primește un salariu de la compania de stat, ci doar o indemnizație. În dreptul la replică însă, nepoata fostului șef SRI a evitat să spună suma exactă pe care o primește.

Poetul și publicistul Mircea Dinescu a făcut haz de necaz și spune că se bucură când cineva din România câștigă de 4 ori mai mult decât președintele Iohannis.

Dinescu consideră că este o meteahnă românească mirajul salariului la stat. Mult mai bun și cu mai puțin efort decât la privat. Ba chiar mai bine decât ai avea propria afacere, comentează Dinescu.

„Poporul român este sub o mare presiune, cred că de aceea are domnișoara asta așa salariu. Oricum, pe mine mă bucură oricine câștigă de 4 ori mai mult decât Iohannis. Glumesc, evident! Nu-l suport pe Iohannis și de aceea spun astfel de lucruri. Pe de altă parte, e boala noastră, a românilor. Sunt oameni de la stat care câștigă mai bine decât dacă ar avea propriile afaceri. Sunt multe domnișoare care au terminat studii incerte pe la academiile serviciilor secrete de prin țară. E un canal interesant prin care mulți tineri optează pentru așa ceva. Fac ceva pe la SRI, iar după aceea devin importanți. Este uluitor că suntem în țara în care se dă ajutor 50 de euro pentru cei 2 milioane de oameni care trăiesc în sărăcie lucie. Domnișoara aceasta poate e genială, poate scrie ceva lucuri legate de cazanele alea sub presiune. O fi un fel de Einstein al cazanelor sub presiune. Altfel, nu știu cum de poate câștiga așa de mulți bani în acest domeniu”, a declarat Mircea Dinescu.