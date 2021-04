”Acele unităţi mobile de terapie intensivă au un an de când participă la activitatea serviciilor de ATI. Cred că ele trebuie să devină doar pentru anumite momente când avem în anumite zone din ţară creştere a numărului de cazuri pe ATI, iar managementul lor, mentenanţa lor, trebuie să fie făcută din ce în ce mai des. Au, totuşi, un an de zile de când funcţionează şi de când sunt adaptate la unul din spitalele din ţară care are mai multă nevoie”, a declarat Nelu Tătaru la o televiziune de știri.