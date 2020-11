Nelu Tătaru exclude ideea lockdown-ului în țara noastră în perioada următoare

"Nu luam in calcul un lockdown, ci luam in calcul respectarea unor reguli si aplicarea unor restrictii la nivel local acolo unde se impune, cat mai repede posibil", a spus ministrul Sanatatii, Nelu Tataru.

Întrebat de situația din învățământ, Tataru a afirmat ca recomanda "tipul de scoala fata in fata, in masura in care se poate face acest lucru".

Nelu Tătăru a adaugat ca nivelul de transmitere a virusului difera de la o localitate la alta si de la un judet la altul si ca din acest motiv comitetele locale pentru situatii de urgenta sunt cele care iau decizia in cazul suspendarii cursurilor.