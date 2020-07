Nelu Tătaru: Cel mai grav scenariu, peste 2000 de pacienți la ATI

Nelu Tataru a explicat astazi, la Iasi, care e cel mai negru scenariu dar si ce masuri se vor lua in continuare in criza provocata de coronavirus.

"Vor fi detasari de personal cu specializare infectioasa si terapie intensiva. DSP-urile nu pica, le trebuie o alta coordonare. Vor fi controale si pentru purtarea mastii. Dupa cum stiti, in perioada starii de urgenta au fost detasari, acestea vor fi continuate. Ma voi consulta cu consilier onorific de la Ministerul Sanatatii, directorul Societatii de Terapie Intensiva.", a anuntat ministrul Sanatatii



Desi numarul de cazuri se afla in crestere, Nelu Tataru sustine ca in urmatoare doua saptamani, numarul va scadea pentru ca "pacientii care au iesit la cerere din spital se vor vindeca".



"Cel mai grav scenariu este un numar crescand de la o zi la alta care va sufoca sistemul de sanatatate. In acest moment avem 300 de pacienti la terapie intensiva. Semnalul de alarva va fi atunci cand vom avem 2000 de pacienti la ATI, lucru pe care nu il consider posibil in acest moment", a mai spus ministrul.